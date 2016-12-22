Джеймс ДИГЕЙЛ: Бой Джошуа – Фьюри интереснее поединка Джошуа – Кличко

© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Чемпион мира по версии IBF в суперсреднем весе британец Джеймс Дигейл не имеет ничего против боя своего соотечественника Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинца Владимира Кличко (64-4, 54 КО), но при этом отмечает, что с куда большим интересом понаблюдал бы за поединком Энтони против Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО).

В ноябре прошлого года Фьюри победил Владимира Кличко решением судей в Германии, но их реванш так и не состоялся из-за проблем Тайсона с психикой, допингом и наркозависимостью. Мегафайт Кличко - Джошуа за титулы чемпиона мира WBA, IBF, IBO запланирован на 29 апреля в Лондоне (Англия) на 90-тысячном стадионе Уэмбли.

«Хороший поединок, но Кличко проиграл свой последний бой Тайсону Фьюри, и настоящий чемпион – именно Фьюри, – приводит слова Дигейла vringе.cоm, ссылаясь на Boxingscene. – Короче, меня это не впечатляет.

Я хочу это увидеть, но ещё с большим удовольствием я бы посмотрел, как Джошуа боксирует с Фьюри. Энтони Джошуа просто зверь, он лучший супертяжеловес современности, которому уготована судьба суперзвезды. Но я бы больше хотел увидеть его против настоящего чемпиона».

Источник — Klitschko-brothers

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