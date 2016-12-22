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Победитель боя Кличко - Джошуа будет драться только с Пулевым - IBF

Международная боксерская федерация не желает идти на уступки WBA

  • 22.12.2016 18:10
  • 1438 просмотров
  • 4 комментария
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espn.com. Кубрат Пулев
© espn.com. Кубрат Пулев

Международная боксерская федерация (IBF) постановила, что победитель боя украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, на кону в котором будут стоять чемпионские титулы IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, не имеет права проводить никаких поединков до боя с обязательным претендентом по версии IBF Кубратом Пулевым. В противном случае он будет лишен чемпионского титула.

Напомним, что WBA, в свою очередь, заставляет победителя боя Кличко - Джошуа драться с кубинцем Луисом Ортисом, однако, учитывая наличие у этой организации еще нескольких поясов - «регулярного» и «временного» чемпиона, можно предположить, что в WBA могут пойти на уступки, позволив Кличко или Джошуа сначала провести бой с Пулевым.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    iravvik1983
      iravvik1983, 22.12.2016 19:13
    +6
    ..ИДАРЫ МУТЯТ БОЯТСЯ ЧТО КЛИЧКО СНОВА ВСЕ ПОЯСА СОБЕРЕТ вот и мутят
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    dikcher
      dikcher, 22.12.2016 19:37
    +3
    Как по мне, бой с Пулевым будет очень интересным.
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    Tра та та
      Tра та та, 22.12.2016 19:52
    +1
    А как же утверждение что объединительный бой всегда имеет выше приоритет чем защита?
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 22.12.2016 20:09
    +2
    Опять завалит болгарина.
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