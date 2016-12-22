Победитель боя Кличко - Джошуа будет драться только с Пулевым - IBF

© espn.com. Кубрат Пулев

Международная боксерская федерация (IBF) постановила, что победитель боя украинца Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, на кону в котором будут стоять чемпионские титулы IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, не имеет права проводить никаких поединков до боя с обязательным претендентом по версии IBF Кубратом Пулевым. В противном случае он будет лишен чемпионского титула.

Напомним, что WBA, в свою очередь, заставляет победителя боя Кличко - Джошуа драться с кубинцем Луисом Ортисом, однако, учитывая наличие у этой организации еще нескольких поясов - «регулярного» и «временного» чемпиона, можно предположить, что в WBA могут пойти на уступки, позволив Кличко или Джошуа сначала провести бой с Пулевым.

Источник — Boxingnews

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