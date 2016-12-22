Тайсон Фьюри готовится к возвращению на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на ринг. Об этом сообщил его дядя и тренер Питер Фьюри.
По словам Питера Фьюри, его племянник тренируется каждый день в Манчестере, находится в позитивном настроении и «вернется на ринг еще сильнее, чем раньше».
Источник — Boxingnews
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Дождется подписания контракта Кличко-Джошуа и объявит о возвращении и поединке за свои пояса.
О коксе наверняка во многом история продумана, чтобы соскочить технично с реванша.
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