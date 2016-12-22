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Тайсон Фьюри готовится к возвращению на ринг

Британский супертяжеловес начал тренировки в Манчестере

  • 22.12.2016 18:24
  • 2033 просмотров
  • 5 комментария
Метки
sport.tut.by. Тайсон Фьюри
© sport.tut.by. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на ринг. Об этом сообщил его дядя и тренер Питер Фьюри.

По словам Питера Фьюри, его племянник тренируется каждый день в Манчестере, находится в позитивном настроении и «вернется на ринг еще сильнее, чем раньше».

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 22.12.2016 18:27
    +8
    Справедливым б бала дисквалификация как у Романа Еременко, а то получаются двойные стандарты
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    Tka4enko_85
      Tka4enko_85, 22.12.2016 18:29
    +6
    На....ер пусть идет
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    NEVALACHKA
      NEVALACHKA, 22.12.2016 19:21
    +5
    Напевно "усилено готується" до бою з Повєткіним
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    Comraddm
      Comraddm, 22.12.2016 20:00
    +3
    Я об этом писал месяц назад.
    Дождется подписания контракта Кличко-Джошуа и объявит о возвращении и поединке за свои пояса.
    О коксе наверняка во многом история продумана, чтобы соскочить технично с реванша.
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 22.12.2016 20:08
    +2
    Зачем, сиди и дальше на коксе, нюхай на здоровье!
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