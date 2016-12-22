Тайсон Фьюри готовится к возвращению на ринг

© sport.tut.by. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на ринг. Об этом сообщил его дядя и тренер Питер Фьюри.

По словам Питера Фьюри, его племянник тренируется каждый день в Манчестере, находится в позитивном настроении и «вернется на ринг еще сильнее, чем раньше».

Источник — Boxingnews

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