Джозеф Паркер проведет следующий бой в марте

© couriermail.com.au. Джозеф Паркер

Как сообщает Sky Sports, команда новоиспеченного чемпиона мира WBO в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера (22-0, 18 КО) ведет переговоры о бое с британским супертяжеловесом Дэвидом Прайсом (21-3, 18 KO), который мог стать соперником Паркера еще в ноябре-декабре, в андеркарте боя Энтони Джошуа.



Дэвид Прайс подтвердил в разговоре со Sky Sports, что он получил предложение на бой с чемпионом мира WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером.



«Конечно, я согласился, я бы очень хотел такого поединка», - сказал гигант из Ливерпуля, напомнив, что такой поединок уже был ранее запланирован на декабрь, но в итоге Джозеф Паркер предпочел чемпионский бой против Энди Руиса.



«Я уже тогда согласился на этот бой, и теперь Паркер является чемпионом мира, так что предложение для меня еще интереснее. Жду еще сообщений», - сказал Дэвид Прайс.



А сопромоутер Джозефа Паркера Боб Арум планирует устроить своему подопечному дебют в США. Арум назвал двух других вероятных кандидатов в соперники для Паркера.



«Думаю, Паркер будет драться к концу марта, и план состоит в том, чтобы устроить ему бой в Штатах. Вегас, Лос-Анджелес или Нью-Йорк - там, где в этом будет больше смысла, - говорит промоутер. - Джаррелл Миллер и Хьюи Фьюри могут стать его соперником. Посмотрим».



Арум также намекнул о возможном реванше Джозефа и Энди Руиса. Напомним, что титул Паркер завоевал 10 декабря на родине, одержав довольно спорную победу по очкам над Руисом. По словам Арума, из рингсайда он насчитал ничью, а бой как для супертяжелого веса получился очень зрелищным.

Источник — Klitschko-brothers

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