WBO санкционировала бой Сондерса и Альвареса

Руководство Всемирной боксерской организации (WBO) сделало мексиканца Сауля Альвареса обязательным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе.



Напомним, что данным поясом владеет британец Билли Джой Сондерс. Получение статуса обязательного претендента возможно для Альвареса, поскольку он является чемпионом WBO на категорию ниже — в первом среднем весе.



Представители Альвареса и Сондерса провели предварительные переговоры о возможном поединке весной 2017 года.

Источник — BoxingScene

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.