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WBO санкционировала бой Сондерса и Альвареса

Бой состоится весной 2017 года

  • 22.12.2016 20:53
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Руководство Всемирной боксерской организации (WBO) сделало мексиканца Сауля Альвареса обязательным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе.

Напомним, что данным поясом владеет британец Билли Джой Сондерс. Получение статуса обязательного претендента возможно для Альвареса, поскольку он является чемпионом WBO на категорию ниже — в первом среднем весе.

Представители Альвареса и Сондерса провели предварительные переговоры о возможном поединке весной 2017 года.

Источник — BoxingScene

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