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УАЙЛДЕР: «Готов драться как с Кличко, так и с Джошуа»

Американец считает себя лучшим в мире

  • 22.12.2016 22:09
  • 539 просмотров
  • 3 комментария
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер, который 25 февраля проведет бой с поляком Анджеем Вавжиком, заявил, что готов сразиться в ринге с победителем боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.

«Если Кличко побьет Джошуа, то следующий большой бой - это бой Кличко и Уайлдера. Если Джошуа побьет Кличко, то следующий большой бой - это бой Джошуа и Уайлдера. Я готов драться с любым из них. Я реально верю, что я лучший в мире», - сказал Деонтей Уайлдер.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Comraddm
      Comraddm, 22.12.2016 22:43
    +2
    Лучшие боксируют с лучшими, а не 2 года на мешочной диете...
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    checna-ebet-russia-1
      checna-ebet-russia-1, 23.12.2016 00:19
    +2
    Этот клоун проводит 5 доброволку. Это против всех правил. Выбирает самых больших мешков. Какой Кличко, клоун? Молина, Дюапа, Шпилька, нынешний Ареола и Вавжик. Это просто позор бокса. Дырявая бомбардирша боится за свой ноль больше пельменя
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    falkon7777
      falkon7777, 23.12.2016 00:41
    +2
    Пусте ля-ля-ля...після бою Кличко-Джошуа будуть захисти по двум версіям
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