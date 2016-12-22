УАЙЛДЕР: «Готов драться как с Кличко, так и с Джошуа»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер, который 25 февраля проведет бой с поляком Анджеем Вавжиком, заявил, что готов сразиться в ринге с победителем боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.

«Если Кличко побьет Джошуа, то следующий большой бой - это бой Кличко и Уайлдера. Если Джошуа побьет Кличко, то следующий большой бой - это бой Джошуа и Уайлдера. Я готов драться с любым из них. Я реально верю, что я лучший в мире», - сказал Деонтей Уайлдер.

Источник — Boxingnews

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