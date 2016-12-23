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Питер ФЬЮРИ: «Ждите Тайсона в ринге в апреле-мае»

Дядя британского боксера уверен в том, что его подопечный скоро вернется в большой спорт

  • 23.12.2016 10:52
  • 357 просмотров
  • 2 комментария
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boxnews.com.ua. Тайсон Фьюри и Питер Фьюри
© boxnews.com.ua. Тайсон Фьюри и Питер Фьюри

Питер Фьюри, дядя и тренер британского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, сообщил, что его племянник, дважды сорвавший реванш с Владимиром Кличко и лишившийся всех чемпионских титулов из-за проблем с наркотиками и алкоголем, вернётся на ринг весной будущего года. Тайсон вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на ринг.

По словам Питера, Тайсон Фьюри тренируется каждый день в Манчестере, находится в позитивном настроении и «вернется на ринг еще сильнее, чем раньше».

«Сейчас Тайсон со своими отцом и братом, и он тренируется каждый день. Он бегает, он тренируется и постоянно спрашивает, когда же он вернётся в ринг. Так что у него всё в порядке.

Ждите его в ринге в апреле-мае 2017 года, он вернётся. Тайсон вернётся более сильным и позитивно настроенным. На самом деле он ничего не потерял», — заявил Питер Фьюри.

Стоит все-таки еще раз напомнить и отметить, что пока непонятно, каким-таким чудесным образом Тайсон Фьюри собирается вернуться в ринг, ведь британский боксерский совет (BBBofC) временно лишил его боксерской лицензии, пока проводится затянувшееся, уже, расследование, (если проводится вообще) по подозрению Фьюри в применении допинга и ему по прежнему грозит длительная дисквалификация по очень многим причинам:

1) дисквалификация Всемирной антидопинговой ассоциацией (WADA) за две положительные допинг-пробы на кокаин;

2) дисквалификация Британским антидопинговым агентством за отказ в сентябре проходить новые допинг-тесты от UKAD и оскорбления приходивших к нему домой сотрудников Британской антидопинговой службы;

3) дисквалификация Британским антидопинговым агентством (UKAD) за употребление анаболического стероида нандролона, найденного в его допинг-пробах еще в начале 2015 года.

4) привлечение к уголовной ответственности за употребление кокаина.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    igorfed01
    online
      igorfed01, 23.12.2016 10:58
    +1
    Как же - Питер ФЬЮРИ: «Ждите Тайсона в ринге в апреле-мае» - они уже за..бали!!!!
    Если ты уже вернешся, то вернись и получи пии..зды по-людски (а именно от Володи), а я уверен что так оно и будет.
    Ну или вернись для боя с другим накачаным всякой херней - пельменем Поветкиным, и устройте "свою битву стероидов!!!"
    Так как в Росии любят устраивать подобные соревнования "для своих"
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    samird
      samird, 23.12.2016 11:12
    +2
    "...Ждите его в ринге в апреле-мае 2017 года..." - разве что с ведром и тряпкой, чтобы протереть настил после матча настоящих боксеров.
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