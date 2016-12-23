Питер ФЬЮРИ: «Ждите Тайсона в ринге в апреле-мае»

© boxnews.com.ua. Тайсон Фьюри и Питер Фьюри

Питер Фьюри, дядя и тренер британского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, сообщил, что его племянник, дважды сорвавший реванш с Владимиром Кличко и лишившийся всех чемпионских титулов из-за проблем с наркотиками и алкоголем, вернётся на ринг весной будущего года. Тайсон вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на ринг.

По словам Питера, Тайсон Фьюри тренируется каждый день в Манчестере, находится в позитивном настроении и «вернется на ринг еще сильнее, чем раньше».

«Сейчас Тайсон со своими отцом и братом, и он тренируется каждый день. Он бегает, он тренируется и постоянно спрашивает, когда же он вернётся в ринг. Так что у него всё в порядке.

Ждите его в ринге в апреле-мае 2017 года, он вернётся. Тайсон вернётся более сильным и позитивно настроенным. На самом деле он ничего не потерял», — заявил Питер Фьюри.

Стоит все-таки еще раз напомнить и отметить, что пока непонятно, каким-таким чудесным образом Тайсон Фьюри собирается вернуться в ринг, ведь британский боксерский совет (BBBofC) временно лишил его боксерской лицензии, пока проводится затянувшееся, уже, расследование, (если проводится вообще) по подозрению Фьюри в применении допинга и ему по прежнему грозит длительная дисквалификация по очень многим причинам:

1) дисквалификация Всемирной антидопинговой ассоциацией (WADA) за две положительные допинг-пробы на кокаин;

2) дисквалификация Британским антидопинговым агентством за отказ в сентябре проходить новые допинг-тесты от UKAD и оскорбления приходивших к нему домой сотрудников Британской антидопинговой службы;

3) дисквалификация Британским антидопинговым агентством (UKAD) за употребление анаболического стероида нандролона, найденного в его допинг-пробах еще в начале 2015 года.

4) привлечение к уголовной ответственности за употребление кокаина.

Источник — Klitschko-brothers

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