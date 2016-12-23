Мурат ГАССИЕВ: «Был бы рад отобрать у Усика пояс WBO»

© boxingplanet.ru. Мурат Гассиев

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев заявил, что хотел бы как можно скорее провести объединительный бой с украинцем Александром Усиком, владеющим поясом WBO.

«Я готов выйти на ринг с любым оппонентом. Бой с Усиком мне очень интересен - он молодой и сильный боксер, обладатель титула чемпиона мира по версии WBO.

Есть ли политическая подоплека в нашем поединке? Знаете, для меня, как для профессионального спортсмена, спорт - вне политики. И на ринг я выхожу биться не с американцем, россиянином или украинцем, а с соперником, не имеющим национальной принадлежности.

Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его у него в честном бою. Когда он может состояться? Чем быстрее, тем лучше», - приводят слова Гассиева «Известия».

Источник — Boxingnews

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