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Мурат ГАССИЕВ: «Был бы рад отобрать у Усика пояс WBO»

Российский боксер хочет провести поединок с украинским бойцом

  • 23.12.2016 10:59
  • 808 просмотров
  • 3 комментария
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boxingplanet.ru. Мурат Гассиев
© boxingplanet.ru. Мурат Гассиев

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев заявил, что хотел бы как можно скорее провести объединительный бой с украинцем Александром Усиком, владеющим поясом WBO.

«Я готов выйти на ринг с любым оппонентом. Бой с Усиком мне очень интересен - он молодой и сильный боксер, обладатель титула чемпиона мира по версии WBO.

Есть ли политическая подоплека в нашем поединке? Знаете, для меня, как для профессионального спортсмена, спорт - вне политики. И на ринг я выхожу биться не с американцем, россиянином или украинцем, а с соперником, не имеющим национальной принадлежности.

Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его у него в честном бою. Когда он может состояться? Чем быстрее, тем лучше», - приводят слова Гассиева «Известия».

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Tра та та
      Tра та та, 23.12.2016 11:27
    +1
    Смотри с перепуга не обожрись мельдония! И не вздумай боярышником запивать...
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    Hackerpro
      Hackerpro, 23.12.2016 11:33
    +1
    Tра та та, 23.12.2016 11:27
    Смотри с перепуга не обожрись мельдония! И не вздумай боярышником запивать...
    нафига писать чушь?? Это норм спортсмен, а не такой как Поветкин, он высказывался за спорт вне политики, так что не стоит писать всякую чушь, а как соперник против Усика было бы интересно на него посмотреть!
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    bullyUA
      bullyUA, 23.12.2016 11:40
    0
    К сожалению не боксер решает с кем ему проводить следующий бой. А так интересно было бы посмотреть на бой Усик Гассиев.
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