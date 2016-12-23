Деонтей УАЙЛДЕР: «Кличко нельзя списывать со счетов»

© ringnews24.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) прокомментировал предстоящий поединок британского чемпиона по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и легендарного украинского супертяжеловеса Владимира Кличко (64-4, 54 КО).



«В предстоящем бою моё сердце будет с Джошуа, а разум – с Кличко. Владимира нельзя списывать со счетов. На его стороне будет опыт. Бой определяет стиль боксёров. Так что это будет отличный бой.

Но если бы было нужно, я выбрал бы Джошуа. Просто потому, что наш с ним поединок получится отличным. Я и он – объединительный бой и, возможно, нокаут. Зрителям это нравится», – приводит слова Уайлдера bоxingnеws24.cоm.

Напомним, что поединок Кличко – Джошуа состоится 29-го апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса WBA Super, IBF, IBO в супертяжелом весе. Победитель боя Кличко – Джошуа будет обязан встретиться с Кубратом Пулевым и Луисом Ортисом.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.