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Деонтей УАЙЛДЕР: «Кличко нельзя списывать со счетов»

Чемпион мира по версии WBC поделился ожиданиями от поединка украинца с Энтони Джошуа

  • 23.12.2016 11:32
  • 686 просмотров
  • 1 комментария
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ringnews24.com. Деонтей Уайлдер
© ringnews24.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (37-0, 36 КО) прокомментировал предстоящий поединок британского чемпиона по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и легендарного украинского супертяжеловеса Владимира Кличко (64-4, 54 КО).

«В предстоящем бою моё сердце будет с Джошуа, а разум – с Кличко. Владимира нельзя списывать со счетов. На его стороне будет опыт. Бой определяет стиль боксёров. Так что это будет отличный бой.

Но если бы было нужно, я выбрал бы Джошуа. Просто потому, что наш с ним поединок получится отличным. Я и он – объединительный бой и, возможно, нокаут. Зрителям это нравится», – приводит слова Уайлдера bоxingnеws24.cоm.

Напомним, что поединок Кличко – Джошуа состоится 29-го апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса WBA Super, IBF, IBO в супертяжелом весе. Победитель боя Кличко – Джошуа будет обязан встретиться с Кубратом Пулевым и Луисом Ортисом.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 23.12.2016 13:14
    +1
    Это в который раз вы уже пишите об этом, не подскажите, а то уже со счета сбился?
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