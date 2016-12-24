Фьюри вернется на ринг в апреле или мае

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Дядя и тренер чемпиона WBA (Super) и WBO в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Питер Фьюри заявил, что его племянник тренируется каждый день и вскоре продолжит карьеру. Напомним, что ранее Фьюри отказался от реванша с украинцем Владимиром Кличко, сославшись на медицинские показатели. Произошло это 23 сентября. Однако затем стало известно, что в допинг-пробе Фьюри от 22 сентября были найдены следы кокаина.

«Он бегает, он тренируется каждый день и ждет, когда я возобновлю работу с ним, — сказал тренер. — Он собирается вернуться, так что ждите Тайсона на ринге в апреле-мае будущего года. Он вернется с правильным мышлением, вернется лучше, чем был когда-либо. В действительности он ничего не потерял».

«Он вернется не только для того, чтобы вернуть свои пояса, — добавил тренер. — Он докажет, что он — единственный супертяжеловес в мире. Думаю, два-три боя, и он вновь будет драться за пояса. Лично я хочу, чтобы он встретился с Уайлдером. Это два больших парня, который могут сделать очень значимый бой. Надеюсь, Уайлдер не проиграет до конца следующего года, и мы постараемся сделать его поединок с Тайсоном».

Источник — Allboxing.ru

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