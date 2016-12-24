Тайсон ФЬЮРИ: «Не могу гордиться тем, что сделал в этом году»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поздравил своих болельщиков с наступающим Рождеством, пообещав, что в следующем году вернет себе утраченные позиции:

«Счастливого Рождества! Ребята, у меня был ужасный 2016-й, я сделал много чего, чем не могу гордиться. Но я обещаю вам, что я вернусь в 2017-м и верну себе утраченные позиции», - написал Тайсон Фьюри на своей странице в Твиттере.

Источник — Boxingnews

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