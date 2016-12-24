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Тайсон ФЬЮРИ: «Не могу гордиться тем, что сделал в этом году»

Британский боксер поздравил болельщиков с Рождеством

  • 24.12.2016 18:25
  • 436 просмотров
  • 3 комментария
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поздравил своих болельщиков с наступающим Рождеством, пообещав, что в следующем году вернет себе утраченные позиции:

«Счастливого Рождества! Ребята, у меня был ужасный 2016-й, я сделал много чего, чем не могу гордиться. Но я обещаю вам, что я вернусь в 2017-м и верну себе утраченные позиции», - написал Тайсон Фьюри на своей странице в Твиттере.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 24.12.2016 18:42
    +2
    впереди великий наркобой с Поветкиным за приз зрительских галлюцинаций
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    Comraddm
      Comraddm, 24.12.2016 18:46
    +2
    Если он вернется без титулов и будет проводить обычные бои с мешками, то он просто лох.
    Иметь в кармане пояса и контракт на бой года с кучей бабла и все просрать.
    Лучше бы проиграл Вовке и ушел богатым на пенсию нюхать свой кокс.
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 24.12.2016 19:19
    +1
    Фьюри идиот тысячелетия и его уже никто и никогда в этом отношении не переплюнет.
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