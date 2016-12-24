50 тысяч билетов на бой Кличко - Джошуа раскупили за два часа

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Исполнительный директор промоутерской компании братьев Кличко К2 Promotions Том Леффлер выразил восхищение британскими фанатами, которые всего за несколько часов раскупили 50 тысяч билетов на бой легендарного украинца Владимира Кличко с чемпионом по версии IBF Энтони Джошуа.

«Хотел купить билет за 100 фунтов, но они ушли всего за минуту!», — пишут болельщики в социальных сетях. «Билетов за 40, 60, 80 фунтов не удалось купить ни мне, ни одному из моих знакомых!», — возмущаются британские фанаты бокса.

Супербой за титулы WBA, IBF, IBO между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа пройдет 29 апреля 2017 года на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли». По мнению Леффлера, все слова о скучности бокса и супертяжелого дивизиона лишены всякого смысла.

«Люди говорят, что бокс – это вымирающий вид спорта. Но когда вы в первый день продаете 50 000 билетов, это доказывает, что фанаты по-прежнему будут довольны, когда промоутеры организовывают бои с боксерами, которых хотят видеть болельщики». – цитирует Леффлера Forbes.

Напомним, что победитель боя Кличко - Джошуа столкнется с определенными трудностями по защите своих поясов, так как не сможет одновременно провести защиту каждого из них, если только не будет единого претендента по обеим версиям. Для защиты титула WBA победитель должен будет обязательно встретиться в первом же бою с первым номером рейтинга этой организации кубинцем Луисом Ортисом. Такие же обязательства и перед версией IBF - эта организация постановила, что победитель поединка Кличко - Джошуа должен будет встретиться с обязательным претендентом по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым. Возможный выход - элиминаторный бой Ортис - Пулев, санкционированный и WBA, и IBF, так как претендентам придется дожидаться возможности выйти в ринг с победителем Кличко - Джошуа, как минимум, до августа-сентября.

Источник — Klitschko-brothers

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