МИЛЛЕР: «Кличко надирал задницу Джошуа в тренировочном лагере»

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер заявил, что считает украинца Владимира Кличко безоговорочным фаворитом в бою с британцем Энтони Джошуа.
«Уверен, что Владимир побьет Джошуа. Если нет, его карьера будет закончена. Он много раз спарринговали. В последний раз полтора, ну максимум два года назад. Владимир просто надирал ему задницу в тренировочном лагере», - сказал Джаррелл Миллер в интервью Fight Hype.
Источник — Boxingnews
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