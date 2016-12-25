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МИЛЛЕР: «Кличко надирал задницу Джошуа в тренировочном лагере»

Но если Владимир проиграет британскому бойцу, его карьера будет закончена

  • 25.12.2016 09:31
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер заявил, что считает украинца Владимира Кличко безоговорочным фаворитом в бою с британцем Энтони Джошуа.

«Уверен, что Владимир побьет Джошуа. Если нет, его карьера будет закончена. Он много раз спарринговали. В последний раз полтора, ну максимум два года назад. Владимир просто надирал ему задницу в тренировочном лагере», - сказал Джаррелл Миллер в интервью Fight Hype.

Источник — Boxingnews

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