© ringside24.com. Андрей Руденко

Украинский супертяжеловес Андрей Руденко (31-3, 19 КО) защитил титул WBC International Silver, победив единогласным решением судей американца Джейсона Бергмана (26-13-2, 17 КО).

Руденко доминировал в ринге на протяжении всего боя и в итоге победил со счетом 100:90 на картах всех трех судей.

Отметим, что Андрей Руденко уже сейчас входит в топ-15 рейтингов WBC и WBO, и чемпионы по версиям этих организаций имеют право выбрать его для добровольной защиты титула.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.