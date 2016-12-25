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Украинец Руденко побил американца Бергмана

Украинский боксер одержал победу единогласным решением судей

  • 25.12.2016 13:45
  • 1484 просмотров
  • 2 комментария
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ringside24.com. Андрей Руденко
© ringside24.com. Андрей Руденко

Украинский супертяжеловес Андрей Руденко (31-3, 19 КО) защитил титул WBC International Silver, победив единогласным решением судей американца Джейсона Бергмана (26-13-2, 17 КО).

Руденко доминировал в ринге на протяжении всего боя и в итоге победил со счетом 100:90 на картах всех трех судей.

Отметим, что Андрей Руденко уже сейчас входит в топ-15 рейтингов WBC и WBO, и чемпионы по версиям этих организаций имеют право выбрать его для добровольной защиты титула.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 25.12.2016 14:48
    +5
    Лучше поздно, чем не когда! Девиз спорт.юа!
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 25.12.2016 16:48
    0
    Все боксерские сайты об этом сообщили, все ждал когда же уже тут напишут?
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