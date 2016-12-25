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Бывшего чемпиона мира по боксу избили на бензоколонке

Жертвой нападения стал Рикардо Майорга

  • 25.12.2016 14:59
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vringe.com. Рикардо Майорга
© vringe.com. Рикардо Майорга

43-летний никарагуанский экс-чемпион мира в двух категориях Рикардо Майорга продолжает притягивать к себе неприятности. Как сообщает Boxingscene со ссылкой на источники в Никарагуа, Рикардо был атакован неизвестным на бензоколонке в Манагуа. Недовольство агрессора вызвало якобы «слишком долгое ожидание своей очереди», и он не придумал ничего лучше, как напасть на знаменитость и нанести несколько ударов дубинкой. Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

В конце октября Майорга попал в ДТП на улицах колумбийской Гранады, на высокой скорости врезавшись в такси.

На ринг Рикардо собирался вернуться 3 декабря, но по каким-то причинам так этого и не сделал.

Источник — vringe.com

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