Том ЛЕФФЛЕР: «Усик может подняться в супертяжелый вес»

© boxingscene.com. Александр Усик

Знаменитый промоутер Том Леффлер заявил, что чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик может вскоре перейти в супертяжелый дивизион.

«Он побил рекорд Эвандера Холифилда, став чемпионом в десятом поединке, а Холифилд стал в двенадцатом. Людям не нравится, когда кого-то сравнивают с таким великими бойцами, как Холифилд, но люди внимательно следят за Усиком, потому что он может подняться в супертяжелый вес. Между боями он весит около 100 кг, так что это реально», - заявил Леффлер.

Источник — BoxingScene

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