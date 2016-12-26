Следующим соперником Гассиева может стать поляк Гловацки

© Sport.ua. Александр Усик и Кшиштоф Гловацки

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Мурат Гассиев может провести бой против поляка Кшиштофа Гловацки. Об этом сообщил промоутер польского боксера Анджей Василевский, слова которого приводит портал Ringpolska.

Гассиев в начале декабря победил по очкам соотечественника Дениса Лебедева и завоевал титул IBF. Василевский отметил, что поединок между боксерами может пройти в США.

«Гловацки дважды боксировал в эфире американского телевидения, - сказал Василевский. - Промоутеры Гассиева хотят продвигать его в США и ищут подходящего соперника. Гловацки известен американской аудитории и отлично подходит для этого боя».

На счету 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения. 30-летний Гловацки провел 27 боев на профессиональном ринге, одержав 26 побед (16 - нокаутом) и потерпев одно поражение (победителем Гловацки стал украинский боксер Александр Усик - прим. Sport.ua).

Источник — ТАСС

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