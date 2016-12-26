Джаррелл МИЛЛЕР: «Джошуа переоценен, Уайлдер – мошенник, Хэй – трус»

© boxingscene.com. Джаррелл Миллер

Американский проспект-супертяжеловес Джаррелл Миллер (18-0-1, 16 КО) прошелся по супертяжелому дивизиону, рассказал о претендентах на бой с чемпионом мира Джозефом Паркером и ситуации в рейтинге WBО, в котором он занимает 4-ю позицию.

Миллер в частности назвал чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа переоценённым боксёром, а чемпиона WBC Деонтея Уайлдера жуликом. Ранее Миллер заявил, что Владимир Кличко должен легко расправиться с Джошуа в их бою 29 апреля, так как «Владимир просто надирал Джошуа задницу в тренировочном лагере».

«Кто самый переоценённый тяжеловес? Энтони Джошуа, его явно переоценивают. И мы все знаем, что Уайлдер мошенник. Дэвид Хэй погнался за деньгами, он испугался боя с Паркером, и он не имеет теперь права драться за чемпионский пояс», - заявил Миллер, ссылаясь на решение Хэя, который предпочел бой с Тони Беллью, не смотря на то, что является 1-м в рейтинге WBO и обязательным претендентом на бой с новым чемпионом по версии WBO Джозефом Паркером.

«Хьюи Фьюри не хотел биться в элиминаторе WBO из четырех человек, где я против него и Джозеф Паркер против Энди Руиса. И конечно же, я бы теперь дрался против Джозефа Паркера за вакантный титул, а не Руис. И вдруг сейчас Фрэнк Уоррен хочет поставить Хьюи Фьюри (2-й номер в рейтинге WBO) снова в игру и организовать его бой с Паркером. Но он больше не имеет на это права.

Вы отказались от этой возможности, и ты не прошел тест на запрещенные вещества. Так как вы собираетесь быть обязательным претендентом на титул, когда у вас проблемы с допинг-тестом», - напомнил Миллер о уже призабытой истории, когда обоих братьев Фьюри временно отстранили от боев в июне этого года по подозрению в применении анаболического стероида нандролона, что стало одной из возможных причин первого срыва реванша Владимира Кличко против Тайсона Фьюри.

Напомним, что антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) обвинило братьев Фьюри в употреблении допинга и 24 июня дисквалифицировало обоих после того, как стало известно, что в пробе, забор которой состоялся между февралем и мартом 2015 года, у Тайсона, а также его двоюродного брата Хьюи были обнаружены следы анаболического стероида нандролона. После этого дисквалификация была временно приостановлена, для того чтобы все-таки провести реванш Кличко - Фьюри в октябре. Реванш так и не состоялся, должны были пройти слушания по провальному допинг-тесту, но на этом все и затихло...

Источник — Klitschko-brothers

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