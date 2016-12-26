Владимир КЛИЧКО: «Мы с Джошуа не будем бросаться стульями или столами»

© twitter.com/wembleystadium. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Легендарный украинский супертяжеловес двукратный чемпион мира Владимир Кличко в интервью немецкому изданию Abendzeitung поделился ожиданиями от боя против чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля на 90-тысячном стадионе «Уэмбли».

«Я мотивирован до кончиков волос. Я больше года ждал реванш против Тайсона Фьюри, готовился к нему. Но этот бой еще лучше. Ожидание того стоило. Этот бой ждут все. Не Деонтея Уайлдера, не Джозефа Паркера.

Я большой поклонник Джошуа с того времени, когда впервые увидел его бокс. Но когда мы встретимся в ринге, дружбы не будет. Вне ринга мы друзья. Если он победит, я поздравлю его. Если выиграю я, то помогу ему вернуться на вершину. Он будущее супертяжелого веса.

Он великолепный боксер, нет вопросов. Но более важно, что он выдающийся посол нашего вида спорта. Мы встретимся с уважением. Не будет высказываний в стиле «я съем твоих детей». Мы не будем бросаться стульями или столами.

В спорте, цель которого жестко ударить соперника, единицы могут вести себя человечно и с уважением. Во времена, когда мир становится все более сумасшедшим, это может быть важным посланием».

Источник — Klitschko-brothers

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