Василий Ломаченко претендует на звание боксера года

Ракицкий круче Хачика!!!!Рак может и пас выдать и штрафные бьёт,а что мжет Хач????-только автого...

Вася Кобин круче всех перечисленных вместе взятых ! Но, тут спор не о том, кто круче, дороже, ...

На Трансфермаркете Ракицкий на 1,5 млн евро дороже. Смееешься с того, что многие солидарны с авто...

Тот, кто и лучший персональщик...Слабо себе представляю мешка Ракицкого против Ибрагимовича - это...

это гениальнейший ход, за который я искренне снимаю шляпу...впарить такое жесткое полено как Адри...

ахахаахха Ракицкий лучше Хачериди, в глосину просто Кротошкольники вкрай подурели на карантин...

а кто лучший главный автогольщик страны?