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Василий Ломаченко претендует на звание боксера года

Портал Boxingnews24.com включил украинца в число номинантов

  • 26.12.2016 16:13
  • 651 просмотров
  • 1 комментария
Метки
boxingscene.com
© boxingscene.com

Украинский чемпион мира Василий Ломаченко претендует на звание лучшего боксера года по версии авторитетного сайта Boxingnews24.com.

Помимо Ломаченко на звание лучшего претендуют также Теренс Кроуфорд, Карл Фрэмптон, Роман Гонсалес, Энтони Джошуа и Геннадий Головкин.

Напомним, что в этом году Ломаченко стал чемпионом мира в двух категориях.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Hackerpro
      Hackerpro, 26.12.2016 16:42
    +1
    Учитывая,что Вася поставил новый мировой рекорд в боксе, а также побил серйозного соперника в легкую, ничего удивительного, что именно он может стать лучшим боксером этого года+в голосовании на лучший нокаут года тоже Валя побеждает, все эти факторы непременно повлияют на окончательное решение!
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