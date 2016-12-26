Василий Ломаченко претендует на звание боксера года

Украинский чемпион мира Василий Ломаченко претендует на звание лучшего боксера года по версии авторитетного сайта Boxingnews24.com.
Помимо Ломаченко на звание лучшего претендуют также Теренс Кроуфорд, Карл Фрэмптон, Роман Гонсалес, Энтони Джошуа и Геннадий Головкин.
Напомним, что в этом году Ломаченко стал чемпионом мира в двух категориях.
Источник — Sport.ua
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