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ФОТО ДНЯ. Майк Тайсон поздравил поклонников с наступающими праздниками

Легенда мирового бокса не забыл о своих фанатах

  • 26.12.2016 21:58
  • 923 просмотров
  • 1 комментария
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evzmonden.ro. Майк Тайсон
© evzmonden.ro. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный американский боксер Майк Тайсон поздравил своих поклонников с наступающими праздниками.

«Счастливых праздников вам и вашим любимым», - написал Тайсон в Twitter.

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