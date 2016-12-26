ФОТО ДНЯ. Майк Тайсон поздравил поклонников с наступающими праздниками

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный американский боксер Майк Тайсон поздравил своих поклонников с наступающими праздниками.
«Счастливых праздников вам и вашим любимым», - написал Тайсон в Twitter.
Happy Holidays to you and your loved ones pic.twitter.com/AdUlCRDhym— Mike Tyson (@MikeTyson) 25 декабря 2016 г.
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