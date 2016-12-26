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СТИВЕРН: «Главное не количество допинга у Поветкина, а факт наличия»

Канадский боксер прокомментировал малую дозу запрещенного препарата в организме россиянина

  • 26.12.2016 22:09
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boxingnewsonline.net. Бермейн Стиверн
© boxingnewsonline.net. Бермейн Стиверн

Канадский супертяжеловес Бермейн Стиверн в интервью BaylorIC TV прокомментировал слова промоутера россиянина Александра Поветкина Андрея Рябинского о том, что в допинг-пробе Поветкина, из-за которой сорвался его бой со Стиверном, было найдено очень малое количество запрещенного препарата «Остарина»:

«Это как на Олимпийских Играх. Не имеет значения, сколько было запрещенного препарата в организме - пусть там хоть десять нулей будет перед единицей, но если это вещество было в твоем организме, тебя дисквалифицируют», - сказал Бермейн Стиверн.

Напомним, в пробе, взятой 13 декабря, допинга в организме Поветкина не обнаружили.

Источник — Boxingnews

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