СТИВЕРН: «Главное не количество допинга у Поветкина, а факт наличия»

© boxingnewsonline.net. Бермейн Стиверн

Канадский супертяжеловес Бермейн Стиверн в интервью BaylorIC TV прокомментировал слова промоутера россиянина Александра Поветкина Андрея Рябинского о том, что в допинг-пробе Поветкина, из-за которой сорвался его бой со Стиверном, было найдено очень малое количество запрещенного препарата «Остарина»:

«Это как на Олимпийских Играх. Не имеет значения, сколько было запрещенного препарата в организме - пусть там хоть десять нулей будет перед единицей, но если это вещество было в твоем организме, тебя дисквалифицируют», - сказал Бермейн Стиверн.

Напомним, в пробе, взятой 13 декабря, допинга в организме Поветкина не обнаружили.

Источник — Boxingnews

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