5 лет фан-клубу Кличко: Стинг, Хэмильтон и Ярмоленко вместе с нами

Фан-клуб был зарегистрирован 27 декабря 2011 года. К этому небольшому юбилею он подвел итоги деятельности в цифрах.
9712 статьей были опубликованы на сайте klitschko-brothers.com.
1318 рассылок с новостями про братьев Кличко были разосланы в СМИ.
244 112 пользователей – аудитория страницы в facebook.
1 056 230 – составил максимальный охват публикации в facebook.
167 776 – количество подписчиков в plus.google.com/+klitschkobrotherscom
12 фан-туров и пресс-туров организовано на бои братьев Кличко.
В топ-5 почетных членов официального фан-клуба братьев Кличко вошли британский музыкант Стинг:
...Трехкратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон:
...Легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр:
...Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров и лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко:
...Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров и лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко:
Источник — Klitschko-brothers
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