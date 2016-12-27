Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

5 лет фан-клубу Кличко: Стинг, Хэмильтон и Ярмоленко вместе с нами

Официальному фан-клубу братьев Кличко исполняется 5 лет

  • 27.12.2016 05:19
  • 28 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Галина Хеккер-Петрова.
© Галина Хеккер-Петрова.
Фан-клуб  был зарегистрирован 27 декабря 2011 года. К этому небольшому юбилею он подвел итоги деятельности в цифрах.
 
9712 статьей  были опубликованы на сайте klitschko-brothers.com.
 
1318 рассылок  с новостями про братьев Кличко были разосланы в СМИ.
 
244 112 пользователей – аудитория страницы в facebook.
 
1 056 230 – составил максимальный охват публикации в facebook.
 
167 776 – количество подписчиков в plus.google.com/+klitschkobrotherscom
 
12 фан-туров  и пресс-туров организовано на бои братьев  Кличко.
 
В топ-5 почетных членов официального фан-клуба братьев Кличко вошли британский музыкант Стинг:
 
...Трехкратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон:
 
 
...Легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр:



...Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров и лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко:
 

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.