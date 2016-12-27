Окендо может поспорить с Бриггсом за пояс WBA

Тренер пуэрториканского супертяжеловеса Фреса Окендо (37-8, 24 КО) Нэйт Джонс заявил в интервью Fightnews.com, что следующим соперником Окендо станет экс-чемпион мира по версии WBO американец Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО).
По словам Джонса, на кону в этом бою будет стоять вакантный титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе.
Источник — Boxingnews
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