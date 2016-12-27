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Окендо может поспорить с Бриггсом за пояс WBA

Пуэрториканский боксер ищет следующего соперника

  • 27.12.2016 10:36
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cyberboxingzone.com. Фрес Окендо
© cyberboxingzone.com. Фрес Окендо

Тренер пуэрториканского супертяжеловеса Фреса Окендо (37-8, 24 КО) Нэйт Джонс заявил в интервью Fightnews.com, что следующим соперником Окендо станет экс-чемпион мира по версии WBO американец Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО).

По словам Джонса, на кону в этом бою будет стоять вакантный титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе.

Источник — Boxingnews

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