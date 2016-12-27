Бермейн СТИВЕРН: «Дюопа боксировал как любитель»

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе канадец Бермейн Стиверн в интервью BaylorICV поделился своими впечатлениями от боя россиянина Александра Поветкина с французом Жоанном Дюопа, который закончился победой Поветкина брутальным нокаутом в шестом раунде.
«Я смотрел лучшие моменты боя. Мне бой не понравился. Дюопа был очень зажатым, он боксировал как любитель», - сказал Бермейн Стиверн.
Источник — Boxingnews
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