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Бермейн СТИВЕРН: «Дюопа боксировал как любитель»

Экс-чемпион мира поделился впечатлениями о победе Поветкина над французским боксером

  • 27.12.2016 10:50
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vsenabox.ru. Александр Поветкин и Жоанн Дюопа
© vsenabox.ru. Александр Поветкин и Жоанн Дюопа

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе канадец Бермейн Стиверн в интервью BaylorICV поделился своими впечатлениями от боя россиянина Александра Поветкина с французом Жоанном Дюопа, который закончился победой Поветкина брутальным нокаутом в шестом раунде.

«Я смотрел лучшие моменты боя. Мне бой не понравился. Дюопа был очень зажатым, он боксировал как любитель», - сказал Бермейн Стиверн.

Источник — Boxingnews

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