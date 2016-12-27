© ua.today. Василий Ломаченко и Роман Мартинес

Предлагаем вашему внимаю подборку лучших нокаутов 2016 года. В списке лучших – Василий Ломаченко и его нокаут в поединке с Романом Мартинесом.

Также любопытно отметить «двойное» участие Эдуарда Трояновского. За этот год российский боксер успел отправить в нокаут Кейту Обару, а сам побывал на канвасе ринга после мощного удара Джулиуса Индонго.

Источник — Sport.ua

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