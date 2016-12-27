Гловацки хочет реванша против Усика

Промоутер экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO Кшиштофа Гловацки (26-1, 16 КО) Федор Лапин заверил, что главной задачей поляка на данный момент является реванш против нового обладателя титула Александра Усика (11-0, 10 КО).

«У Гловацкого и Гассиева одни представители, сопромоутеры, и организовать такой бой легче. А Гловацкому без разницы, с кем боксировать. Кшиштоф не ищет себе легких и промежуточных боев. Я разговаривал с Кшиштофом, и для него главная задача – взять реванш у Усика. Но и против боя с Гассиевым он точно не будет против. При этом очевидно, что для Гассиева бой против Гловацкого – хороший шаг и возможность, потому что Кшиштофа знают в США, на американском телевидении.

Для нас это хорошая возможность получить титул чемпиона мира. В первой половине января идём к врачу и слушаем его рекомендации. В случае одобрения Кшиштофу хорошо бы провести бой в апреле»

Источник — Р-Спорт

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