Деонтей УАЙЛДЕР: «Я соберу все пояса супертяжелого дивизиона»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что побьет всех остальных чемпионов и объединит в своих руках все чемпионские титулы в супертяжелом дивизионе:

«Многие говорят, что я лучший в мире, кто-то может думать по-другому, но когда вся пыль уляжется, я пробью всех и объединю супертяжелый дивизион. Когда это произойдет, вместо того, чтобы глумиться с не веривших за их невежество, я приму их с распростертыми объятиями и скажу «Добро пожаловать, идиоты!», - написал Деонтей Уайлдер на своей странице в Facebook.

Источник — Boxingnews

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