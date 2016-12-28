Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Деонтей УАЙЛДЕР: «Я соберу все пояса супертяжелого дивизиона»

Американец собирается побить всех, кто не верит в его успех

  • 28.12.2016 00:20
  • 87 просмотров
  • 1 комментария
Метки

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что побьет всех остальных чемпионов и объединит в своих руках все чемпионские титулы в супертяжелом дивизионе:

«Многие говорят, что я лучший в мире, кто-то может думать по-другому, но когда вся пыль уляжется, я пробью всех и объединю супертяжелый дивизион. Когда это произойдет, вместо того, чтобы глумиться с не веривших за их невежество, я приму их с распростертыми объятиями и скажу «Добро пожаловать, идиоты!», - написал Деонтей Уайлдер на своей странице в Facebook.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 28.12.2016 00:50
    0
    Деонтей чемпион по боям с мешками. С нормальными боксерами он избегает встречи.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.