Василий Ломаченко признан лучшим боксером года по версии Fight News

© Sport.ua. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко был признан лучшим боксером 2016 по версии американского боксерского портала Fightnews.com.



Fightnews.com является старейшим из мировых топ-сайтов о боксе - он появился задолго до Boxing Scene, RingTV, Fight Hype, Boxingnews24 и других и до сих пор не сдает своих лидирующих позиций.

Источник — Boxingnews

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