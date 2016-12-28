Микки Рурк хочет завершить карьеру боксера боем в России

Известный голливудский актер и боксер Микки Рурк боем в России может завершить спортивную карьеру.



Ранее стало известно о том, что в феврале—марте Рурк может провести поединок на Урале.

— Мы ведем переговоры, — сказал менеджер боксера Вадим Корнилов. — Возможно, этот бой станет последним в его карьере.



Напомним, Рурк вернулся на ринг в ноябре 2014 года, нокаутировав в Москве американского боксера Эллиота Сеймура. На счету 64-летнего актера шесть побед и два ничейных результата в восьми боях.

Источник — ТАСС

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