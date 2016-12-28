Какие спарринг-партнеры нужны Кличко для боя с Джошуа

© Sport.ua. Игорь Витько

Мегафайт Энтони Джощуа – Владимир Кличко состоится в Лондоне 29 апреля. Sport.ua начинает обсуждение предстоящего боя среди авторитетных экспертов бокса. Руководитель проекта vRINGe.com Игорь Витько изложил свое видение, какие спарринг-партнеры нужны Владимиру для подготовки к бою на «Уэмбли»:

- Выбор спарринг-партнеров для подготовки к поединку с Энтони Джошуа для Владимира Кличко не представляется чем-то сложным. Объясню, что я имею ввиду: дело в том, что сам по себе Джошуа не представляется обладателем каких-то необычных техник\приемов\комплексов. Это довольно-таки стандартный в привычном понимании боксер – ортодокс с классической техникой, особенностью которого, по моему мнению, является совокупность всех факторов – роста и габаритов в комплексе с впечатляющим атлетизмом, в меру обученный и сбалансированный, неплохо двигающийся для своих габаритов и веса, достаточно скоростной и прилично бьющий. В свете этого подбор спарринг-партнеров не представляется больно сложной задачей – это должны быть рослые ребята, действующие «по классике». Как всегда, неплохо иметь несколько подобных по стилю боксеров: от более легких скоростных до более тяжелых «ударных». Зная опыт работы в команде Кличко-младшего, Яго Киладзе не стал бы что-то мудрить – он вполне подошел бы на роль «легкого и быстрого». На роль классического правши, подходящего по антропометрии, пожалуй, выбрал бы Хелениуса или Дэвида Прайса. Лучше Прайса, он представляется более «собранным» и «аккуратным». Ну а «бычка» - таких хоть пруд пруди, типа Диллиана Уайта. Я бы за основу взял Кубрата Пулева. Мне кажется, он мог бы имитировать стиль Джошуа без особых проблем. Опять же – это ребята из ТОП-15, то есть их услуги обойдутся «в копеечку». Реально найти и варианты «подешевле». Потому что в данном случае больше будет зависеть не от уровня спарринг-партнеров (безусловно, это важный элемент), а, скорее, от физических кондиций Владимира. Его скорости, реакций. И, естественно, морального настроя.

Источник — Sport.ua

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