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Допинг-проба «Б» Поветкина будет вскрыта в январе

Команда российского боксера пытается оправдать своего подопечного

  • 28.12.2016 15:37
  • 76 просмотров
  • 1 комментария
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Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина будет вскрыта в январе 2017 года. Ранее глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил о том, что команда россиянина уже направила соответствующий запрос.

— Команда Поветкина запросила вскрытие допинг-пробы «Б», — сообщили во Всемирном боксерском совете (WBC). — Предположительно она будет вскрыта в январе будущего года.

Напомним, 17 декабря Поветкин должен был встретиться с канадцем Бермейном Стиверном, однако в день поединка стало известно о положительной допинг-пробе российского боксера от 6 декабря. Позже стало известно, что в анализах спортсмена от 13 и 15 декабря не было найдено запрещенных веществ.

Источник — ТАСС

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Комментарии
    ser_nat
    online
      ser_nat, 28.12.2016 16:14
    0
    Мне вот интересно почему они всегда тянут, она что настоятся должна)) Когда открывают пробы через 4 года.
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