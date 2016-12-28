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Хитров и Деревянченко начали спарринги с Джейкобсом

Украинцы готовят американца к бою против Головкина

  • 28.12.2016 15:47
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Хитров и Деревянченко начали спарринги с Джейкобсом

Украинские средневесы Евгений Хитров и Сергей Деревянченко начали спарринги с американцем Дэниэлом Джейкобсом в рамках его подготовки к бою с лидером этой весовой категории казахстанцем Геннадием Головкиным.

Бой казахстанца Геннадия Головкина и американца Дэниела Джейкобса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden (Нью-Йорк). Трансляцию проведет телеканал HBO PPV.

Источник — Boxingnews

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