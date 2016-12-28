Хитров и Деревянченко начали спарринги с Джейкобсом

Украинские средневесы Евгений Хитров и Сергей Деревянченко начали спарринги с американцем Дэниэлом Джейкобсом в рамках его подготовки к бою с лидером этой весовой категории казахстанцем Геннадием Головкиным.
Бой казахстанца Геннадия Головкина и американца Дэниела Джейкобса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden (Нью-Йорк). Трансляцию проведет телеканал HBO PPV.
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.