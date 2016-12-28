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Энтони СМИТ: «Джошуа нокаутирует Кличко»

Экс-чемпион мира - о супербое следующего года

  • 28.12.2016 22:06
  • 658 просмотров
  • 1 комментария
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Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе британец Лиам Смит считает своего соотечественника Энтони Джошуа фаворитом в бою с украинцем Владимиром Кличко:

«Джошуа победит. Он слишком молод, слишком свеж и слишком голоден для Кличко. Кличко подходит к концу своей карьеры, а Джошуа находится на подъеме. Думаю, Джошуа его нокаутирует», - сказал Лиам Смит.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    rizzo
      rizzo, 28.12.2016 23:05
    +2
    Вот если бы за то, что прогноз не оправдался, рубили пальцы, болтунов сильно поубавилось бы?
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