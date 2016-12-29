Вячеслав СЕНЧЕНКО: «У Джошуа больше шансов на победу в бою с Кличко»

Бывший чемпион мира в полусреднем весе украинец Вячеслав Сенченко поделился ожиданиями от боя своего соотечественника Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа:

«Джошуа моложе и желания у него, наверное, намного больше, чем у Владимира. Я не знаю, нужен ли украинцу этот бой. Британец на пике, а Кличко, вероятно, там не находится, из-за долгого простоя после поражения от Тайсона Фьюри. Это будет непростой поединок для Кличко.

Не могу однозначно сказать, что Джошуа победит или что победа для него будет легкой. Наверное, нет. Но, больше шансов на победу именно у него. Повторюсь, по причине молодости и желания, а также того, что он находится на пике своей карьеры.

Однозначно нельзя сказать, кто выиграет, а кто проиграет. У Кличко богатейший опыт, и я бы не сказал, что он совсем уже боксе на спаде. То есть, думаю, что он может еще показать хороший бой и одержать победу», - сказал Вячеслав Сенченко.

Источник — Boxingnews

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