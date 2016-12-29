Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Деонтей УАЙЛДЕР: Вавжик неизвестен? О Пакьяо раньше тоже никто не знал

Американский боксер - о своем будущем сопернике

  • 29.12.2016 08:54
  • 38 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер прокомментировал новость о том, что его соперником станет польский боксер Анджей Вавжик, известный любителям бокса своим поражением нокаутом от Александра Поветкина:

«Я не верю в принцип «ты слаб, потому что я тебя не знаю», который исповедуют многие боксерские болельщики. Это показывает их невежество. Такие фаны считают, что бойцы должны быть на слуху, должны быть именитыми, но порой мы ничего не знаем о лучших бойцах. Никто не знал Мэнни Пакьяо, пока он не сделал себе имя. Я хотел бы, чтобы фаны перестали критиковать бойцов, потому что сам факт выхода в ринг многого стоит», - сказал Деонтей Уайлдер в интервью Boxing News.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.