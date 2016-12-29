Деонтей УАЙЛДЕР: Вавжик неизвестен? О Пакьяо раньше тоже никто не знал

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер прокомментировал новость о том, что его соперником станет польский боксер Анджей Вавжик, известный любителям бокса своим поражением нокаутом от Александра Поветкина:

«Я не верю в принцип «ты слаб, потому что я тебя не знаю», который исповедуют многие боксерские болельщики. Это показывает их невежество. Такие фаны считают, что бойцы должны быть на слуху, должны быть именитыми, но порой мы ничего не знаем о лучших бойцах. Никто не знал Мэнни Пакьяо, пока он не сделал себе имя. Я хотел бы, чтобы фаны перестали критиковать бойцов, потому что сам факт выхода в ринг многого стоит», - сказал Деонтей Уайлдер в интервью Boxing News.

Источник — Boxingnews

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