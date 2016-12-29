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Энтони ДЖОШУА: «Надеюсь, удастся вычислить Кличко по ходу боя»

Британец рассказал об ожиданиях от боя с украинцем

  • 29.12.2016 11:10
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Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа в интервью Sky Sports рассказал, которого ведения боя он ожидает от своего будущего соперника украинца Владимира Кличко:

«Бой в стиле Риддика Боу против Эвандера Холифилда? Бой в стиле Диллиан Уайта против Дерека Чисоры? Никогда нельзя сказать наверняка, но мне трудно представить, чтобы Владимир так вел бой.

Кличко очень доминантен в том, что он занимает центр ринга и заставляет своих оппонентов двигаться по краям ринга. Даже Тайсона Фьюри, который был выше и крупнее его, он заставлял двигаться. Поэтому нужно иногда и ему напоминать о своем присутствии в ринге. Можно использовать финты, можно давить на него. В клинчах - виснуть на нем. А можно танцевать, как Фьюри, и избегать его ударов.

Плана на бой еще нет. Мне самому интересно, в каком стиле я буду боксировать против Кличко. Мне нравится адаптироваться к соперникам. Возможно, я буду двигаться, контратаковать. Но надеюсь, что мне удастся вычислить Кличко по ходу боя», - сказал Энтони Джошуа.

Источник — Boxingnews

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