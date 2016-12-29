Майки ГАРСИЯ: Я на другом уровне с Ломаченко, он просто догоняет меня

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Майки Гарсия (35-0, 29 КО), который 28 января попытается отобрать титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе в черногорца Деяна Златичанина (22-0, 15 КО), заявил, что хотел бы провести бой с чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе украинцем Василием Ломаченко в случае его перехода в легкий вес в ближайшем будущем.

«Многие ищут легких путей, но я не из таких - я хочу величайших вызовов. Я уже говорил, что если Ломаченко перейдет в легкий вес, мы с ним должны встретиться. Но если Боб Арум и менеджер Ломаченко не захотят этого боя, зачем мне тратить на них свое время? Я никогда ни за кем не гонялся. Я нахожусь на другом уровне по сравнению с Ломаченко. Сейчас он делает то, что я делал три года назад. Он просто догоняет меня. Из того, что я слышал, его рейтинги на телеканале HBO нельзя сравнить с моими», - сказал Майки Гарсия.

Источник — Boxingnews

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