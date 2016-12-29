Владимир КЛИЧКО: «Это мой самый лучший подарок на Рождество»

Владимир Кличко рассказал о поединке за пояс чемпиона мира по версии IBF с британцем Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля будущего года на стадионе «Уэмбли».
«Это мой самый большой, самый лучший подарок на Рождество. Речь идет о бое за три чемпионских пояса, да еще в таком легендарном месте, как «Уэмбли».
Я мотивирован до кончиков волос. Это бой, который хочет увидеть мир.
Я готовился около года к реваншу против Тайсона Фьюри. Но этот бой еще лучше.
Большая схватка, еще более грандиозная арена. Ожидание того стоило. Это бой, который ждут все!»
Источник — Klitschko-brothers
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