Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает побеждать в престижных номинациях в мире бокса. Американский телеканал ESPN признал нокаут в бою Ломаченко – Мартинес «Лучшим нокаутом года».
Напомним, несколько дней назад другой американский портал Fightnews.com назвал украинца «Лучшим боксером года».
Видео лучших нокаутов 2016 года можно увидеть по ссылке.
Источник — Sport.ua
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А раньше считался не нокаутером.
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