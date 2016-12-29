Разве Раха того стоит? Может 7 лчмов не больше!

ну вот я тебя и спрашиваю-что мешает срне расторгнуть контракт?---------------------------------...

- А что поклонники Дна так ерничают? а? Может просто завидно что Сырника в Каталонию зовут, а ва...

ну и что мешает Дарио договорится с Ахметовым о расторжении контракта по обоюдному согласию?И ста...