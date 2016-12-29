Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Нокаут в поединке Ломаченко – Мартинес признан лучшим в 2016 году

Украинский боксер стал самым эффектным нокаутером уходящего года

  • 29.12.2016 19:52
  • 1259 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Online.ua. Василий Ломаченко - Роман Мартинес
© Online.ua. Василий Ломаченко - Роман Мартинес

Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает побеждать в престижных номинациях в мире бокса. Американский телеканал ESPN признал нокаут в бою Ломаченко – Мартинес «Лучшим нокаутом года».

Напомним, несколько дней назад другой американский портал Fightnews.com назвал украинца «Лучшим боксером года».

Видео лучших нокаутов 2016 года можно увидеть по ссылке.

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.