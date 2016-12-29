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Лиам СМИТ: «Джошуа слишком голоден для Кличко, он его нокаутирует»

Бывший чемпион мира в первом среднем весе поделился мнением о предстоящем бое

  • 29.12.2016 20:22
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wboboxing.com. Лиам Смит
© wboboxing.com. Лиам Смит

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе британец Лиам Смит считает своего соотечественника Энтони Джошуа фаворитом в бою с украинцем Владимиром Кличко:

«Джошуа победит. Он слишком молод, слишком свеж и слишком голоден для Кличко. Кличко подходит к концу своей карьеры, а Джошуа находится на подъеме. Думаю, Джошуа его нокаутирует», - сказал Лиам Смит.

Источник — Boxingnews

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