Лиам СМИТ: «Джошуа слишком голоден для Кличко, он его нокаутирует»

© wboboxing.com. Лиам Смит

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе британец Лиам Смит считает своего соотечественника Энтони Джошуа фаворитом в бою с украинцем Владимиром Кличко:

«Джошуа победит. Он слишком молод, слишком свеж и слишком голоден для Кличко. Кличко подходит к концу своей карьеры, а Джошуа находится на подъеме. Думаю, Джошуа его нокаутирует», - сказал Лиам Смит.

Источник — Boxingnews

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