Бывший чемпион мира по боксу пытался покончить с собой

© pinterest.com. Рикки Хаттон

Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в первом полусреднем весе Рикки Хаттон заявил, что неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством.

«Я пытался убить себя несколько раз. Временами я ходил в паб, напивался там, а потом приходил домой и подолгу сидел с ножом в темноте», - признался британский боксер.

Напомним, свой последний бой Хаттон проиграл украинцу Вячеславу Сенченко в 2012 году. На счету британца поединки с такими известными боксерами, как Мэнни Пакьяо (поражение), Флойд Мейвезер (поражение) и Костя Цзю (победа).

Источник — The Guardian

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