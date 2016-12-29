Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Бывший чемпион мира по боксу пытался покончить с собой

Рикки Хаттон признался, что несколько раз хотел себя убить

  • 29.12.2016 21:56
  • 593 просмотров
  • 0 комментария
Метки
pinterest.com. Рикки Хаттон
© pinterest.com. Рикки Хаттон

Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в первом полусреднем весе Рикки Хаттон заявил, что неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством.

«Я пытался убить себя несколько раз. Временами я ходил в паб, напивался там, а потом приходил домой и подолгу сидел с ножом в темноте», - признался британский боксер.

Напомним, свой последний бой Хаттон проиграл украинцу Вячеславу Сенченко в 2012 году. На счету британца поединки с такими известными боксерами, как Мэнни Пакьяо (поражение), Флойд Мейвезер (поражение) и Костя Цзю (победа).

Источник — The Guardian

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.