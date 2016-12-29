Бывший чемпион мира по боксу пытался покончить с собой

Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в первом полусреднем весе Рикки Хаттон заявил, что неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством.
«Я пытался убить себя несколько раз. Временами я ходил в паб, напивался там, а потом приходил домой и подолгу сидел с ножом в темноте», - признался британский боксер.
Напомним, свой последний бой Хаттон проиграл украинцу Вячеславу Сенченко в 2012 году. На счету британца поединки с такими известными боксерами, как Мэнни Пакьяо (поражение), Флойд Мейвезер (поражение) и Костя Цзю (победа).
Источник — The Guardian
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