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В андеркарте поединка Уайлдер - Вавжик состоятся 2 боя супертяжей

Доминик Бризил встретится с Артуром Шпилькой, Амир Мансур сразится с Трэвисом Кауффманом

  • 29.12.2016 23:59
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theboxingtribune.com. Артур Шпилька
© theboxingtribune.com. Артур Шпилька

В андеркарте боя чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО) против поляка Анджея Вавжика (33-1, 19 КО) состоится сразу два интересных поединка с участием боксеров-супертяжей.

В одном из них американец Доминик Бризил (17-1, 15 КО) встретится с поляком Артуром Шпилькой (20-2, 15 КО), в другом на ринге сойдутся два американца - Амир Мансур (22-2-1, 16 КО) и Трэвис Кауффман (31-1, 23 КО).

Источник — Boxingnews

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