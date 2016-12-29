В андеркарте поединка Уайлдер - Вавжик состоятся 2 боя супертяжей

© theboxingtribune.com. Артур Шпилька

В андеркарте боя чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера (37-0, 36 КО) против поляка Анджея Вавжика (33-1, 19 КО) состоится сразу два интересных поединка с участием боксеров-супертяжей.

В одном из них американец Доминик Бризил (17-1, 15 КО) встретится с поляком Артуром Шпилькой (20-2, 15 КО), в другом на ринге сойдутся два американца - Амир Мансур (22-2-1, 16 КО) и Трэвис Кауффман (31-1, 23 КО).

Источник — Boxingnews

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