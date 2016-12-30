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Кличко нокаутирует Джошуа в 12-м раунде

Эксперт бокса Евгений Уманский в предстоящем мегабою ставит на украинца

  • 30.12.2016 11:16
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Tribuna.com. Владимир Кличко
© Tribuna.com. Владимир Кличко
В рамках инициированного Sport.ua совместно с Klitschko-brothers.com опроса мы продолжаем обсуждение с экспертами бокса апрельского боя Джошуа – Кличко. 
 
Идеальный спарринг-партнер для Владимира Кличко - это мобильный, хорошо обученный боксер с большой ручной скоростью и прекрасно работающий на ногах, - считает Евгений Уманский. - Я бы не рассматривал крупных парней вроде Томпсона, а обратил внимание на ребят из крузервейта или перебравшихся в хевивейт как в более популярную весовую категорию тех же крузеров. Почему? Владимиру, прежде всего,  в тренировочном ринге нужна их скорость -  как скорость передвижения на ногах, так и ручная. Отлично подходят как Яго Киладзе, так  и наш соотечественник Вячеслав Глазков. Из топовых боксеров в идеале, был бы спарринг с Деонтеем Уайлдером, но это малореально. Стиль Джошуа отчасти схож со стилем молодого Владимира, так же много страсти в отдельных эпизодах и есть место сумбуру в нестандарных ситуациях. Считаю, что опытный Владимир должен затянуть Джошуа в поздние раунды, где тот будет уже тенью самого себя в сравнении с первой половиной боя и там нокаутирует. Для этого надо грамотно выстроить как весь бой, так и первую его половину. Верю в победу Владимира нокаутом в 11-м или 12-м раундах. 

Источник — Sport.ua

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