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Владимир КЛИЧКО: «Могу нокаутировать любой рукой»

Украинский боксер рассказал о своих сильных сторонах

  • 30.12.2016 23:10
  • 334 просмотров
  • 3 комментария
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twitter.com/wembleystadium
© twitter.com/wembleystadium

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный украинец Владимир Кличко (64-4, 54) заявил, что у него в арсенале есть множество сюрпризов для британского чемпиона по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и предупредил своего будущего соперника, что может послать его на настил ринга с обеих рук.
 
«Я думаю, что тренеры и бойцы изучали мой стиль, и они знают, что я могу нокаутировать с обеих рук. Я демонстрировал это много раз.

У меня богатый арсенал, одно из моих основных оружий – джеб. Все зависит от того, как Энтони позволит мне использовать мой арсенал и какое оружие я выберу», – цитирует Владимира Кличко BoxingScene.

Напомним, что мегафайт Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, на кону помимо титула IBF будут стоять вакантные чемпионские пояса WBA и IBO.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Comraddm
      Comraddm, 30.12.2016 23:16
    +3
    Может, арсенал и богатый, но ты его вообще не используешь.
    Джеб-джеб-клинч уже не прокатило с цыганом, с этим тоже не прокатит.
    Нужен хороший тренер!
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    mastervor
      mastervor, 30.12.2016 23:37
    0
    Без тренера шансів нема! Потрібен Вірджил Хантер а не Бенкс! Потрібен авторитет а не аматор!
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    pike1
      pike1, 30.12.2016 23:51
    0
    я тоже могу, теоретически
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