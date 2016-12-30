Владимир КЛИЧКО: «Могу нокаутировать любой рукой»

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Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе легендарный украинец Владимир Кличко (64-4, 54) заявил, что у него в арсенале есть множество сюрпризов для британского чемпиона по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и предупредил своего будущего соперника, что может послать его на настил ринга с обеих рук.



«Я думаю, что тренеры и бойцы изучали мой стиль, и они знают, что я могу нокаутировать с обеих рук. Я демонстрировал это много раз.



У меня богатый арсенал, одно из моих основных оружий – джеб. Все зависит от того, как Энтони позволит мне использовать мой арсенал и какое оружие я выберу», – цитирует Владимира Кличко BoxingScene.



Напомним, что мегафайт Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, на кону помимо титула IBF будут стоять вакантные чемпионские пояса WBA и IBO.

Источник — Klitschko-brothers

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