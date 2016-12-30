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Дэйв КОЛДУЭЛ: «Кличко уже не тот боец, каким он был раньше»

Тренер Тони Беллью уверен в победе Энтони Джошуа над украинским боксером

  • 30.12.2016 23:55
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Sports.kz. Дэйв Колдуэлл
© Sports.kz. Дэйв Колдуэлл

Тренер чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе британца Тони Беллью Дэйв Колдуэлл считает своего соотечественника Энтони Джошуа фаворитом в бою с украинцем Владимиром Кличко.

«Думаю, победит Джошуа. Джошуа постоянно прогрессирует, и я думаю, что его скорость и маневренность будет играть большую роль, как и его мощь. Кличко уже не тот боец, каким он был раньше», - сказал Дэйв Колдуэлл.

Источник — Boxingnews

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