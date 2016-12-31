Танака нокаутировал Фуэнтеса

21-летний японский боксер Косеи Танака (8-0, 5 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в первом легчайшем весе, победив техническим нокаутом в пятом раунде 29-летнего мексиканца Мойзеса Фуэнтеса (24-3-1, 13 КО).



Таким образом, Танака повторил экс-рекорд своего соотечественника Наойя Иноуэ, став чемпионом мира в двух весовых категориях в своем восьмом бою на профи-ринге. Этот рекорд Иноуэ, напомним, был побит полгода назад украинцем Василием Ломаченко, который стал чемпионом мира в двух весовых категориях за семь профи-боев.

Источник — Boxingnews

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