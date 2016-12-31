Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Танака нокаутировал Фуэнтеса

Японец завоевал титут чемпиона мира по версии WBO

  • 31.12.2016 11:46
  • 149 просмотров
  • 0 комментария
Метки

21-летний японский боксер Косеи Танака (8-0, 5 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в первом легчайшем весе, победив техническим нокаутом в пятом раунде 29-летнего мексиканца Мойзеса Фуэнтеса (24-3-1, 13 КО).

Таким образом, Танака повторил экс-рекорд своего соотечественника Наойя Иноуэ, став чемпионом мира в двух весовых категориях в своем восьмом бою на профи-ринге. Этот рекорд Иноуэ, напомним, был побит полгода назад украинцем Василием Ломаченко, который стал чемпионом мира в двух весовых категориях за семь профи-боев.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.