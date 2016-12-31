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Фото дня: Два Деда Мороза-Кличко

Украинские боксеры примерили костюмы Деда Мороза

  • 31.12.2016 12:53
  • 532 просмотров
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Фан-клуб братьев Кличко
© Фан-клуб братьев Кличко

В преддверии наступающих праздников, надеемся, что это новогоднее фото братьев Кличко поможет осуществить все ваши желания и цели в Новом 2017 году. Как заметил недавно Владимир Кличко в интервью для одного немецкого издания, он никогда не видел настоящего Деда Мороза, но всегда получал почти все, о чем мечтал. Осуществления его заветной цели в Новом году - стать трехкратным чемпионом мира, ждут все фаны братьев Кличко!

«Рождества не было в моей юности. Но там был дед Мороз. Я пока его ни разу не видел, но подарки он приносил. Я помню, как писал в детстве мои желания на бумаге и съедал их. Пожалуйста, дети, не подражайте мне, это не очень здорово. Но я получил почти все, чего мне хотелось. Я не делаю сейчас это по-прежнему, как в детстве, и не ем записки. Но каждый год я сажусь и ставлю перед собой цели в Новом году. Большинства я достигаю!», – заявил Владимир Кличко.

Источник — Klitschko-brothers

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