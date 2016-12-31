Александр БЕЛЕНЬКИЙ: «На спарринги Кличко нужно пригласить Чисору»



В рамках инициированного Sport.ua совместно с Klitschko-brothers.com опроса мы продолжаем обсуждение с экспертами бокса апрельского боя Джошуа – Кличко. Свое мнение высказал известный российский журналист Александр Беленький:

- Мой первый выбор спарринг-партнера для Владимира, возможно, покажется странным: Дерек Чисора. Хотя бы на несколько дней. Пусть он и абсолютно не похож на Джошуа. Владимиру для подготовки нужен человек, который его ненавидит и не боится. Это в большей степени психологический тренинг, чем физический. Только боюсь, это нереальный вариант. Что касается остальных, то все не так сложно. Владимиру нужно просто наработать какое-то определенное количество раундов с крупными спарринг-партнерами, так как Джошуа не ставит каких-то принципиально новых задач, как тот же Фьюри. Просто крупный, сильный парень. Денис Лебедев очень хвалил Яго Киладзе, просто очень. За скорость, за силу, за изворотливость, за все вместе. Думаю, он подойдет идеально. Можно взять Роберта Хелениуса, при условии, что ему вколют какой-то озверин, иначе он может заснуть во время спарринга))) Обязательно взял бы Диллиана Уайта. Он не Бог весть что, но как раз спарринг-партнер идеальный. С ним можно отработать разные комбинации, можно ему давать разные задания. Он со всем справится.

Источник — Sport.ua

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