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Усик может сразиться с Хантером

18 марта украинский боксер проведет бой в США

  • 01.01.2017 18:56
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  • 1 комментария
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hochu.ua. Александр Усик
© hochu.ua. Александр Усик
Следующим соперником чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (11-0, 10 КО) может стать не знающий поражений американский боксер Майкл Хантер-младший (12-0, 8 КО).
 
О возможности их такого боя сообщил американский журналист Митчелл Абрамсон. Напомним, что следующий бой Александра Усика запланирован на 18 марта в Нью-Йорке в андеркарте поединка Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс.

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