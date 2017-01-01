Усик может сразиться с Хантером

Следующим соперником чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (11-0, 10 КО) может стать не знающий поражений американский боксер Майкл Хантер-младший (12-0, 8 КО).
О возможности их такого боя сообщил американский журналист Митчелл Абрамсон. Напомним, что следующий бой Александра Усика запланирован на 18 марта в Нью-Йорке в андеркарте поединка Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс.
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